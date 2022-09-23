Petrol
86.63
-4.23%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.967
-1.05%
BTXN Coin
8.24
1.47%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 23.09.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 00:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti.

    İngiltere B Ligi'ne düştü

    Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    Macarlar, Almanya'yı Szalai ile devirdi

    AA'nın haberine göre; Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    3. Grup:

    İtalya-İngiltere: 1-0

    Almanya-Macaristan: 0-1

    B Ligi

    3. Grup:

    Finlandiya-Romanya: 1-1

    Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    C Ligi

    4. Grup:

    Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

    Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    D Ligi

    ​​​​​​​2. Grup:

    Estonya-Malta: 2-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5


    Nathan Redmond: Beşiktaş'a gelmeden Beckham'la görüştüm
    Futbol

    Nathan Redmond: Beşiktaş'a gelmeden Beckham'la görüştüm

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Yunan tanrıçası heykelleri, Antalya caddelerinde
    Gündem

    Yunan tanrıçası heykelleri, Antalya caddelerinde

    Görüş Bildir