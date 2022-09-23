UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı. İşte sonuçlar..

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere B Ligi'ne düştü

Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Macarlar, Almanya'yı Szalai ile devirdi

AA'nın haberine göre; Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1