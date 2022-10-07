UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası tamamlandı.

Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda ağırladığı Ballkani'ye 4-3 yenildi.

Ulvestad'dan en erken gol

Bu arada Ballkani filelerini 37. saniyede havalandıran Sivassporlu Fredrik Ulvestad'ın, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attığı bildirildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0

B Grubu

Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1

Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0

C Grubu

Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0

Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0

D Grubu

Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1

Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1

E Grubu

Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

F Grubu

Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1

G Grubu

Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4

Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1

H Grubu

Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2