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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası tamamlandı.
    • 07.10.2022 - 04:07
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 04:08
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.

    Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda ağırladığı Ballkani'ye 4-3 yenildi.

    Ulvestad'dan en erken gol

    Bu arada Ballkani filelerini 37. saniyede havalandıran Sivassporlu Fredrik Ulvestad'ın, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attığı bildirildi.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

    RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0

    B Grubu

    Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1

    Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0

    C Grubu

    Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0

    Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0

    D Grubu

    Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1

    Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1

    E Grubu

    Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2

    AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

    F Grubu

    Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

    Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1

    G Grubu

    Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4

    Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1

    H Grubu

    Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0

    Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2


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