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- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
- 07.10.2022 - 04:07
- Güncelleme : 07.10.2022 - 04:08
Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.
Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda ağırladığı Ballkani'ye 4-3 yenildi.
Ulvestad'dan en erken gol
Bu arada Ballkani filelerini 37. saniyede havalandıran Sivassporlu Fredrik Ulvestad'ın, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attığı bildirildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0
B Grubu
Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1
Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0
C Grubu
Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0
Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0
D Grubu
Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1
Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1
E Grubu
Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
F Grubu
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0
Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1
G Grubu
Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4
Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1
H Grubu
Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0
Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2