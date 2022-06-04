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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
- 04.06.2022 - 00:35
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç daha sona ererken, gecenin 2 önemli karşılaşması dikkat çekdi.
Hollanda, Belçika'yı evinde 4-1 yendi
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.
Danimarka, Fransa'yı deplasmanda devirdi
Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.
AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2
Hırvatistan-Avusturya: 0-3
4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4
C Ligi
3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0
Belarus-Slovakya: 0-1
D Ligi
1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0
Lihtenştayn-Moldova: 0-2