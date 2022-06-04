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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç daha oynandı.
    • 04.06.2022 - 00:35
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç daha sona ererken, gecenin 2 önemli karşılaşması dikkat çekdi.

    Hollanda, Belçika'yı evinde 4-1 yendi

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

     

    Danimarka, Fransa'yı deplasmanda devirdi

    Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2

    Hırvatistan-Avusturya: 0-3

    4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4

    C Ligi

    3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0

    Belarus-Slovakya: 0-1

    D Ligi

    1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0

    Lihtenştayn-Moldova: 0-2


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