Toni Kroos: Futbol dünyasında eşcinsellik saklanmalı

Real Madrid forması giyen Toni Kroos, futbol dünyasında yer alan isimlerin eşcinselliğini söylemelerinin kötü sonuçlar ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Real Madrid'in 30 yaşındaki Alman yıldızı Toni Kroos, GQ Magazine'e açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, futbol dünyasında bulunan kişilerin eşcinselliklerini saklaması gerektiğini dile getirdi.

''SALDIRIYA UĞRAYABİLİR''

Bir oyuncunun gay olduğunu açıklamasının büyük tepkilere neden olabileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Açıkçası sağduyum bana herkesin her şeyi açıklıkla söylemesi gerektiğini söylüyor ancak aktif bir futbolcunun gay olduğunu söylemesini tavsiye edemeyeceğim. Sonunda alacağı tepkileri çözemiyorum, saldırıya da uğrayabilir. Böyle olmamalı ve eminim ki çok destek de alacaktır ancak bir deplasman maçında ne olabileceğini tahmin edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kroos ayrıca, her oyuncunun avantajları ve dezavantajları düşünerek kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti.