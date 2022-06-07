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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam etti.
    • 07.06.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 01:50
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

    Avusturya-Danimarka maçına elektrik rötarı

    AA'nın haberine göre; aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.

    Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.

    Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup:

    Hırvatistan-Fransa: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    B Ligi

    2. Grup:

    İzlanda-Arnavutluk: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    C Ligi

    3. Grup:

    Slovakya-Kazakistan: 0-1

    Belarus-Azerbaycan: 0-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    D Ligi

    1. Grup:

    Andorra-Moldova: 0-0

    Letonya-Lihtenştayn: 1-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5


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