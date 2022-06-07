UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam etti.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

Avusturya-Danimarka maçına elektrik rötarı

AA'nın haberine göre; aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.

Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.

Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Fransa: 1-1

B Ligi

2. Grup:

İzlanda-Arnavutluk: 1-1

C Ligi

3. Grup:

Slovakya-Kazakistan: 0-1

Belarus-Azerbaycan: 0-0

D Ligi

1. Grup:

Andorra-Moldova: 0-0

Letonya-Lihtenştayn: 1-0