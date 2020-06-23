Barcelona'dan Messi'ye yeni sözleşme

Barcelona'nın, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Messi'nin kontratını 2 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Katalanların yeni teklifi ise senelik 55 milyon 200 bin euro (427 milyon 488 bin TL) oldu.

2000 yılında Barcelona altyapısına giren ve o zamandan itibaren Katalan ekibinde forma giyen Lionel Messi'nin, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Arjantinli dünya yıldızının kontratını 2 yıl daha uzatmak isteyen Barcelona'nın, yeni teklifi ortaya çıktı.

YILDA 55 MİLYON 200 BİN EURO

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Messi, yeni sözleşmede haftada 1 milyon 150 bin euro (8 milyon 906 bin TL), bunu yıla vurduğumuzda ise her sene 55 milyon 200 bin euro (427 milyon 488 bin TL) kazanacak.

Sözleşmeyi kabul etmesi halinde 2023'e kadar Barcelona forması giyecek olan Arjantinli futbolcu, bu süreçte her sezon sonunda serbest kalabilme imkanına da sahip olacak.

Messi, şu anki anlaşmasından vergileri çıkardığımızda yaklaşık 50 milyon euroya yakın senelik maaş alıyor.

Kur 7.75'ten hesaplandığında çıkan sonuç şu şekilde:

DAKİKADA: 883 TL

GÜNDE: 1 milyon 272 bin TL

HAFTADA: 8 milyon 906 bin TL

AYDA: 35 milyon 624 bin TL

YILDA: 427 milyon 488 bin TL