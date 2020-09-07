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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 00:16
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti.

    İSPANYA ADINA GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU

    Ev sahibi ekibin 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi:

    4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1

    İspanya-Ukrayna: 4-0

    B Ligi:

    3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3

    Sırbistan-Türkiye: 0-0

    4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0

    İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1

    C Ligi:

    3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0

    Kosova-Yunanistan: 1-2

    D Ligi:

    1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1

    Malta-Letonya: 1-1

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