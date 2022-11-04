UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yapıldı. İşte sonuçlar..

Gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya) ve Nice (Fransa) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya) ve Partizan (Sırbistan) play-off turu oynama hakkı elde etti.

Başakşehir ve Sivasspor son 16'da

A Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 yenerek grup birincisi olarak son 16 turuna kaldı.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla, Medipol Başakşehir (Türkiye), Demir Grup Sivasspor (Türkiye), AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Slovan Bratislava (Slovakya) grup birinci olarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, Fiorentina (İtalya), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Basel (İsviçre) ve Dnipro (Ukrayna) ise ikinci olarak play-off turu oynama hakkı elde etti.

A, E, F, G gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir (Türkiye)-Hearts (İskoçya): 3-1

RFS (Letonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Slavia Prag (Çekya)-Demir Grup Sivasspor (Türkiye): 1-1

CFR Cluj (Romanya)-Ballkani (Kosova): 1-0

Djurgarden (İsveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0

Gent (Belçika)-Molde (Norveç): 4-0

Zalgiris (Litvanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Pyunik (Ermenistan)-Basel (İsviçre): 1-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0

AZ Alkmaar (Hollanda)-Dnipro (Ukrayna): 2-1

B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0

FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3

Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2

Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1

Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2