Mateja Kezman'ın son hali şaşırttı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali taraftarları şaşırttı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman, ülkesi Sırbistan'da futbol yorumculuğu yapıyor.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Kezman'ın son halini gören taraftarlar şaşkına döndü.

Bir hayli yaşlanmış olan Kezman'ın, saçlarının döküldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda sakal ve bıyık bırakan eski futbolcu, sosyal medyada kullanıcıların oldukça dikkatini çekti.