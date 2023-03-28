ABD'li kaleci Matt Turner, saha içinde cinsiyet partisi yaptı ABD Milli Takım kalecisi Matt Turner, El Salvador maçı sonrası çocuğunun cinsiyetini saha içerisinde düzenlediği küçük bir cinsiyet partisiyle öğrendi.

CONCACAF Uluslar Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile El Salvador milli takımları karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ABD 1-0 kazanırken maç sonuna ise kaleci Matt Turner damga vurdu.

Eşi 3 aylık hamile olan 28 yaşındaki file bekçisi maçın ardından saha içerisinde küçük bir cinsiyet partisi düzenledi.

Kızı olacağını öğrenince çılgınca eğlendi

Daha önceden hazırlanan cinsiyet topunu yukarı doğru vuran Turner, içinden pembe renklerin çıkmasının ardından kız çocuğu olacağını öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

Takım arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaşan deneyimli eldivenin o anları sosyal medyada da çok paylaşılan videolar arasına girdi.