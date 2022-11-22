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    Aboubakar: Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım

    Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Dünya Kupası öncesinde Kamerun'u zayıf halka olarak görenlere "Her maç en az 2 gol atacağım." dedi.
    • 22.11.2022 - 09:49
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    Aboubakar: Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım

    Kamerun'un golcüsü Aboubakar, Dünya Kupası öncesinde iddialı konuştu.

    Başarılı golcü turnuva öncesinde Bazı Kamerunluların kendisiyle alay ettiğini gördüğünü ve buna üzüldüğünü söylerek, "Bize inanmayanlar ve gruptan çıkmamızın imkansız olduğunu söyleyenler var. Bunu görmek üzücü." dedi.

    Aboubakar: Dünya Kupası nda her maç 2 gol atacağım #1

    Meydan okudu

    Aboubakar sonrasında ise iddialı konuştu. "Gruptan çıkmanız imkansız diyen ve bizimle alay eden bazı Kamerunlulara buradan söylüyorum: 'Her maç en az 2 golüm var'. Yazın bunu bir yere. Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz. Bunu göstermek için buradayım." ifadelerini kullandı.

    Aboubakar: Dünya Kupası nda her maç 2 gol atacağım #2


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