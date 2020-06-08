Abramovich, ünlü eser için 120 milyon dolar verdi

Abramovich, ünlü eser için 120 milyon dolar verdi

Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich, ünlü 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldı.

Geçtiğimiz sene transfer yasağı bulunan ancak bu sene yasağı sona eren Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, ünlü bir eseri daha koleksiyonuna ekledi.

Rus milyarder, Norveçli Edvard Munch'un insanın var oluşsal ızdıraplarını anlattığı 'Çığlık' adlı tablosunu 120 milyon dolara satın aldı.

İKİNCİ EN PAHALI PARÇA OLDU

Ünlü eser, 2017 yılında 450 milyon dolar karşılığında satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosundan sonra tarihin en pahalı parçalardan biri oldu.

GELİRLE YENİ BİR MÜZE YAPILACAK

Satıştan elde edilen gelirle Norveç'te yeni bir müze, otel ve sanat merkezi inşa edilmesi planlanıyor.

Abramovich, daha önce 'Şişman Sue' (Büyük şişman çıplak kadın) tablosuna 33,6 milyon dolar vermiş daha sonra tablo 55 milyon dolara yeni sahibini bulmuştu.