Acun Ilıcalı’dan Premier Lig hedefi

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, futbolculara “Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak” dedi.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, bu sezonu küme düşme hattının 2 basamak üstünde(19) tamamladı.

İngiliz ekibi, 46 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 23 mağlubiyetle 51 puan topladı.

Ocak ayında Acun Ilıcalı’nın yönetime gelmesiyle finansal olarak güçlenen Hull City, bu sezonun üstüne koyarak hedefini Premier Lig olarak belirledi.

Futbolcularla konuştu

Sezonun son maçından sonra takımla konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bir yıl içinde, belki play-off'lara ya da Premier Lig'e yükselmek gibi farklı bir ruh hali ile büyük bir kutlama yılı yaşayacağız." dedi.

İngiliz ekibinin gelecek sezon için transfere ne kadar bütçe ayıracağı ise belirsizliğini koruyor.