Acun Ilıcalı'dan taraftarlara Noel hediyesi

Dünya Kupası nedeniyle Katar'da bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, deplasmana gidecek taraftarların yolculuk masraflarını karşılayacak.

Sezona iyi başlayan ancak ilerleyen günlerde kötü sonuçlar alan Hull City, 30 Aralık'ta Birmingham ve 2 Ocak'ta Wigan deplasmanlarına gidecek.

Birmingham maçına gidecekler 22 pound (Yaklaşık 500 lira), Wigan deplasmanına gidecek yetişkinler 25 pound ödeyecek.

"Noel her zaman daha pahalı oldu"

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlar desteği inanılmaz ve biz de onlara aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. Şu anda insanlar için zor bir süreç olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman daha pahalı oldu. Eğer onlara yardımcı olabileceksek ancak böyle olabilirdi. 'Tek aile ve tek bir rüya' dediğimizde gerçekten ciddiyiz." denildi.

Daha önce de yapmıştı

Acun Ilıcalı, bu sezon ikinci ve üçüncü kez taraftarların deplasman biletlerini karşılayacak. Türk iş insanı Ağustos ayında da Queens Park Rangers deplasmanına giden taraftarların biletlerinin parasını ödemişti.