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    Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

    Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia'dan ayrıldı.
    • AA
    • 01.07.2020 - 12:16
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    Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı #1

    Olimpia'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un, Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

    4 MAÇA ÇIKMIŞTI

    Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.

    Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı #2

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