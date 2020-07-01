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- Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia'dan ayrıldı.
- AA
- 01.07.2020 - 12:16
Olimpia'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un, Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.
4 MAÇA ÇIKMIŞTI
Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.