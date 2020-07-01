Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia'dan ayrıldı.

Olimpia'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un, Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

4 MAÇA ÇIKMIŞTI

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.