Adil Rami'den Emiliano Martínez'e ağır sözler

Arjantinli Emiliano Martínez'in Kylian Mbappe'yi kutlamalarda tiye alması Fransız Adil Rami'yi kızdırdı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalini, Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazandı.

Turnuva boyunca adından sıkça söz ettiren Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez ise Altın Eldiven ödülünü alırken yaptıklarıyla gündem oldu.

Büyük tepki toplayan Martinez, ülkesindeki kutlamalarda bu kez finalde 3 gol atan Fransız yıldız Mbappe'yi hedef aldı.

Rami küfretti

Kutlamalarda elinde Mbappe'nin maskesi takılı olan oyuncak bebekle dolaşan Martinez'e, Fransız Adil Rami'den tepki geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Rami, sosyal medya hesabından "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" paylaşımıyla Martinez'a küfretti.