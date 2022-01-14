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    Afrika Uluslar Kupası'nda gecenin sonuçları

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda iki maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 14.01.2022 - 03:44
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    Afrika Uluslar Kupası'nda gecenin sonuçları

    A Grubu'nda oynanan mücadelede Etiyopya'yı ağırlayan turnuvanın ev sahibi Kamerun, rakibini 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.

    ABOUBAKAR'DAN ETİYOPYA'YA 2 GOL

    Etiyopya'nın 4. dakikada Dukele Dawa Hotessa ile öne geçtiği karşılaşmada Kamerun'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Toko Ekambi, 53 ve 55. dakikalarda da bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar attı.

    Afrika Uluslar Kupası nda gecenin sonuçları #1

    BURKİNA FASO, YEŞİL BURUN'U TEK GOLLE GEÇTİ

    Gruptaki diğer mücadelede Burkina Faso, 39. dakikada Boureima Hassane Bande'nin attığı golle Yeşil Burun Adaları'nı 1-0 yendi. Son maçlar öncesinde iki takımın da üçer puanı bulunuyor.

    Afrika Uluslar Kupası nda gecenin sonuçları #2


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