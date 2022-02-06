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    Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun üçüncü oldu

    2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 3-3 berabere biten maçta Burkina Faso'ya penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvayı üçüncü bitirdi.
    • AA
    • 06.02.2022 - 07:00
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    Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun üçüncü oldu

    Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaştı.

    Burkina Faso, 24. dakikada Steeve Yago, 45. dakikada Andre Onana (kendi kalesine) ve 49. dakikada Jibril Cheick Ouattara'nın golleriyle rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

    71. dakikada Stephane Bahoken ile farkı ikiye indiren Kamerun, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 85 ve 87. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

    KAMERUN PENALTILARLA ÜÇÜNCÜ OLDU

    Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın kazananını belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Bu bölümde rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvanın üçüncüsü oldu.

    FİNAL BUGÜN

    Kupanın finalinde bugün Senegal ile Mısır, Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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