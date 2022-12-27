Ajax, Daley Blind ile yollarını ayırdı

Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax takımın kaptanı Daley Blind'in sözleşmesinin feshedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Ligde ikinci sırada bulunan Ajax, takım kaptanı Daley Blind'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Daley Blind ile kulübümüzün yolları karşılıklı olarak ayrılmıştır." denildi.

"Daley ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Kulübün resmi sitesine konu hakkında açıklamalarda bulunan Ajax CEO'su Edwin van der Saar, "Daley ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Umarım kendisine iyi bir kulüp bulup kariyerini güzel bir şekilde noktalar. Taraftarlarımıza veda etmesi için bir sonraki iç saha maçımızda o da stadyumda olacak." dedi.

Blind 19 maça çıktı

32 yaşındaki Blind, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 asist kaydetmişti. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele eden Blind, çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.