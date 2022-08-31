Ajax'dan 5 yılda 558 milyon euro'luk satış

Brezilyalı yıldızı Antony'yi 100 milyon euro'ya Manchester United'a satan Ajax, son beş sezonda oyuncu satışlarından 558 milyon euro kazandı.

Avrupa'nın futbolcu yetiştirme kulübü Ajax, oyuncu satışı rekorunu kırdı.



Brezilyalı yıldızı Antony'yi 100 milyon euro'ya Manchester United'a satarak, 2022 yazının en pahalı transferinin tarafı olan Hollanda ekibi, tarihindeki en yüksek satışını da yaptı.

1960'lı yıllarda efsane teknik direktörü Rinus Michels'in başlattığı sistemle genç oyuncuları yetiştirmeye ve Avrupa'nın dev kulüplerine satan Ajax, son dönemdeki transfer kazancıyla kasasını doldurdu.





Genç yıldızlarını satarak 558 milyon euro gelir

Hollanda temsilcisi son 5 sezonda futbolcu satışından 558 milyon euro'yu kasasına koydu. Antony'den önce, Frankie De Jong, Matthijs de Ligt ve Hakim Ziyech gibi yıldızlarının Avrupa'nın devlerine ihraç eden Amsterdam ekibi, söz konusu 5 sezonda 267 milyon euro'luk oyuncu alımı yaparak transferde 267 milyon net kar etti.





ManU, ise harcamalarıyla konuşuldu

Anthony ile 2022 yazının rekorunu kıran Manchester United ise transferde Ajax kadar karlı değil.

Bu yaz 237 milyon euro'luk harcama yapan Kırmızı Şeytanlar, Sir Alex Ferguson'ın kulüpten ayrılmasından sonra 9 sezonda transferler için 1 milyar 600 milyon euro para ödedi ve bu yüksek harcamaların karşılığını alamadı.

