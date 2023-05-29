Hollanda Ligi'nde Twente'ye 3-1 mağlup olan Ajax'ta taraftarlar, maç çıkışında oyunculara protestoda bulundu.

Bir taraftarın, siyahi oyuncu Brian Brobbey için "Kanser karası" diye bağırması üzerine sinirlenen bir diğer futbolcu Steven Berghuis, ırkçı seyirciye yumruk attı.

Olayın ardından Ajax ise skandal bir şekilde futbolcusuna para cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Steven yanlış tepki verdi. Bunu hemen John Heitinga'ya bildirdi ve hemen özür diledi. Arena'ya vardığında Heitinga, Edwin van der Sar ve Sven Mislintat ile bir konuşma yaptı. Onlar da hikayenin tarafı olmak istediler... Sonuç, tepkisinin yanlış olduğu ve Ajax'ın onaylamadığıdır."