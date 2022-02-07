Ajax'ta Marc Overmars'a af yok

Ajax'ın futbol direktörü Marc Overmars, birkaç kadın meslektaşına yönelik sınırı aşan mesajlar gönderdikten sonra görevinde kalamadı.

Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax'ta futbol direktörü Marc Overmars ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kararın Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar tarafından kendisine iletildiği açıklandı. Ayrılığın gerekçesi olarak da Marc Overmars'ın birkaç kadına yönelik sınırı aşan mesajları gösterildi.

"BU DAVRANIŞIN MAZERETİ OLAMAZ"

Ayrılık sonrası açıklamalarda bulunan Overmars, "Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarımın ve bunun başkalarına nasıl etki ettiğine dair haberlerle karşı karşıya kaldım. Ne yazık ki bunlarla sınırı aştığımın farkına varamamıştım ama bu durum, bugünlerde benim için netleşti. Aniden büyük bir baskı hissettim. Özürlerimi sunuyorum. Özellikle benim pozisyonumdaki biri için bu davranışın mazereti olamaz. Bunu şimdi fark ediyorum ama çok geç. Ajax'tan ayrılmaktan başka bir seçenek göremiyorum. Bunda benim özel durumum büyük bir etki yaratıyor. Bu yüzden herkesten beni ve ailemi rahat bırakmalarını talep ediyorum" dedi.

Marc Overmars, 2012'nin yaz aylarından beri görevdeyken 1 Şubat 2013'ten bu yana da resmi olarak futbol direktörü olarak görev yapmaktaydı. Overmars'ın elde ettiği başarılar sonrası kısa bir süre önce 30 Haziran 2026'ya kadar kendisiyle yeni sözleşme imzalanmıştı.

"BU GÜNE KADARKİ EN İYİ FUTBOL DİREKTÖRÜ AMA SINIRI AŞTI"

Ajax Denetim Kurulu Başkanı Leen Meijard ise karara ilişkin, "Bu, herhangi bir şekilde bu olayın içinde bulunan herkes için dramatik bir durum. Bu davranışla baş etmek zorunda kalan kadınlar için çok zor. Bu konuda çıkan haberler sonrası dikkatli bir şekilde hemen harekete geçtik. Genel Direktör Edwin van der Sar ve dışarıdan bir uzman yardımıyla yapılacak en iyi şeyin ne olduğu dikkatlice düşünüldü. Marc, muhtemelen Ajax'ın bugüne kadar sahip olduğu en iyi futbol direktörü. Nitekim sözleşmesini yükseltmemiz, uzatmamız boşuna değildi. Ama ne yazık ki gerçekten sınırları aştı. Bu yüzden direktör olarak devam etmesi bir olasılık değildi ki kendi de bunu gördü. Acı verici bir durum. Olayın içerisinde yer alan herkese bunu atlatmak adına huzur ve mahremiyet sağlanması dileğini ifade etmek istiyorum" dedi.

"DURUM HERKES İÇİN KORKUNÇ"

Yıllardır Overmars ile takım arkadaşlığı yapan ve şimdi de aynı kulübün bünyesinde yönetici olarak çalışan Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar ise, "Durumun herkes için korkunç olduğunu düşünüyorum ve bu noktada Leen Meijaard'ın sözlerine katılıyorum. Görevimde meslektaşlarıma yardım etmekle sorumluyum. Nitekim güvenli bir çalışma ortamı, herkes için çok önemli. Yakın gelecekte bunun için çok daha dikkatli olacağız. Marc ve ben, 1990'ların başından beri önce Ajax'ta sonra da Hollanda Millî Takımı'nda beraber oynadık. Neredeyse 10 yıldır da Ajax'ın yönetim kadrosunda iş arkadaşıyız. Şimdi ise bu durum, aniden sona eriyor. Burada çok güzel bir şeyler adına çalışıyorduk. Bu haber, Ajax taraftarları için büyük bir darbe olacak" dedi.