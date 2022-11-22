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    Al Dawsari'den Arjantin'e nefis gol

    Al Dawsari'den Arjantin'e nefis gol

    C Grubu'nun açılış maçında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Maça Al Dawsari'nin attığı enfes gol damgasını vurdu.
    • 22.11.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:16
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    2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

    Mücadele 1-1 berabere devam ederken Suudilerin deneyimli oyuncusu Al Dawsari, sahneye çıkarak gözlerin pasını sildi.

    Al-Hilal SFC takımında oynayan 31 yaşındaki oyuncu, sol çaprazdan temiz bir vuruş yaparak kaleci Martinez'i avlarken skoru da 2-1'e getiren golü attı.

    Mücadeleyi Suudi Arabistan, 2-1 kazandı.

    İşte o nefis gol... - İzlemek için tıklayınız...

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #1

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #2

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #3

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #4

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #5

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #6

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #7

    Al Dawsari den Arjantin e nefis gol #8


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