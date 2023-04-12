Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia kovuldu Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, soyunma odasında takımla kötü ilişkisi olması sebebiyle sorumlu kişi olarak eleştirilerin odağı oldu. Nassr yönetimi, teknik adamın görevine son verdi.

Cristiano Ronaldo'nun da bulunduğu Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia görevden alındı.

Marca'nın haberine göre; Fransız teknik adamın, takımın sportif sorunları ve özellikle soyunma odasıyla olan kötü ilişkisi sebebiyle eleştirilerin odağı olduğu ifade edildi.

Haberde Rudi Garcia'nın, Al-Nassr'lı yöneticilerin beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, lig bitimine 7 maç kala Al-Ittihad'a kaybedilen 3 puan sonrasında takımın 2. sırada yer alması yönetimi memnun etmedi.

Oyuncularla gerilim yaşadı

Ayrıca Al-Nassr'ın, Arap Süper Kupası Yarı Finali'nde Al-Ittihad'a 3-1 mağlup olması da hayal kırıklığı yarattı.

Garcia'nın soyunma odasında oyuncularıyla yaşadığı gerilimin bardağı taşıran son damla olduğu ifade edilirken, bu durumun Fransız teknik adamın ayrılığının tetikleyicisi olduğu vurgulandı.

Rudi Garcia, Al-Nassr ile çıktığı 26 karşılaşmada maç başına 2.27 puan ortalaması yakalamıştı.