Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, transfer sorusuna gülerek "Önce Messi'yi istedim" cevabını verdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a astronomik rakama imza atmasının yankıları sürüyor.

Spor medyası, Ronaldo'nun bu tercihiyle beraber Lionel Messi ile olan rekabetinin bittiği konusunda hemfikir oldu.

Yıllık reklam gelirleri, sponsor anlaşmaları da dahil olmak üzere 200 milyon dolar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, yeni kariyerine hazırlanırken hocası Rudi Garcia'nın şakasına alet oldu.

"Önce Messi'yi istedim"

Al Nassr'ı çalıştıran Fransız teknik direktör Rudi Garcia'ya basın toplantısında, Ronaldo'nun transferiyle ilgili düşüncesi soruldu.

Garcia gülerek, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Al Nassr'ın hocasından Messi şakası ViDEO