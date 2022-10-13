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    Alan Shearer: Kane alınsaydı, Haaland'a ihtiyaç kalmazdı

    Eski İngiliz mili oyuncu Alan Shearer, Manchester City'de harika bir sezon geçiren Erling Haaland'ın performansı hakkında konuştu.
    • 13.10.2022 - 19:16
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 19:33
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    Alan Shearer: Kane alınsaydı, Haaland'a ihtiyaç kalmazdı

    Erling Haaland, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de fırtınalar estirdi. Norveçli yıldız, 12 maçta 20 gol atarken konuşulmaya devam ediyor.

    Premier Lig tarihinin en çok gol atan ismi olan Alan Shearer, Erling Haaland ve Harry Kane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    İngiliz eski yıldız futbolcu, Harry Kane'in Manchester City formasıyla Erling Haaland kadar etkili olabileceğini söyledi.

    "Onun bu inanılmaz gollerini başka takımda izliyorduk"

    Atletic'e konuşan Shearer, "Pep Guardiola geçen sezon istediğini alsaydı ve Harry Kane ile anlaşsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Haaland'a ihtiyaç kalmazdı. Onun bu inanılmaz gollerini başka takımda izliyorduk." dedi.

    Alan Shearer: Kane alınsaydı, Haaland a ihtiyaç kalmazdı #1

    "Kane bu kadronun içinde olsaydı Erling kadar gol atardı"

    Efsane oyuncu ayrıca, "Manchester City kadrosu bir forvet için rüyalar ülkesi. Kane bu kadronun içinde olsaydı Erling kadar gol atardı. Her zaman söylerim, bu takımdaki bir forvetin en az 40 gol atması gerekir. Ve Haaland bu formunu sürdürürse bundan daha fazlasını atacaktır." ifadelerini kullandı.

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