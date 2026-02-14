Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un 7 maçlık hasretini bitirdi

- Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Borussia Mönchegladbach'ı 3-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
- Albert Riera yönetiminde alınan bu zaferle Frankfurt, puanını 31'e yükseltti.
- Can Uzun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchegladbach karşı karşıya geldi.
Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankfurt, 3-0'lık skorla kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nathaniel Brown, 34. dakikada Ayoube Amaimouni ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.
CAN OYNAMADI
Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
FRANKFURT'TAN RIERA İLE İLK GALİBİYET
Albert Riera ile ikinci lig maçına çıkan ve ilk galibiyetini elde eden Frankfurt, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti.
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gladbach, 22 puanda kaldı.
RIERA'NIN 3. SINAVI BAYERN'E KARŞI
Frankfurt, gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.