Albert Riera, Slovenya Ligi'ne damga vuruyor

Olimpija Ljubljana'da teknik direktör olarak görev alan İspanyol teknik adam Albert Riera Slovenya'daki kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da hem futbolculuk hem de yardımcı antrenörlük görevleri yapan İspanyol Albert Reira ilk teknik direktörlük deneyimine müthiş bir başlangıç yaptı.





Ligde bütün maçlarını kazandı

Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija Ljubljana Slovenya Ligi'nde çıktığı 6 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Riera'nın öğrencileri bu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken kalesinde gol görmedi. İspanyol hocanın takımı Slovenya Ligi'nde en yakın rakibi Koper'in 6 puan önünde 18 puanla lider durumda bulunuyor.

Olimpija Ljubljana Konferans Ligi elemelerinde ise 1. turu geçmiş ancak 2. turda Romanya ekibi Sepsi'ye elenmişti.

Robert Prosinecki'nin yerine geldi

Son olarak Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan 40 yaşındaki Riera, Olimpija Ljubljana'da Türk futbol severlerin yakından bildiği Robert Prosinecki'nin yerine teknik direktörlüğe getirildi.

Taraftar, Riera'yı istememişti

Kulübün eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren taraftarlar, Riera'nın basın toplantısını basmıştı.

Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yönelmiş, fiziksel temas olmasa da olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etmek zorunda kalmıştı.



