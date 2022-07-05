Albert Riera, teknik direktör oldu

Albert Riera, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu.

Geçen sezon Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktörlüğe başlıyor.

İspanyol hoca, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla anlaşma sağladı ve teknik direktörlük kariyerini başlatmış oldu. Riera, yardımcı antrenörlüğe ilk olarak 2020 yılında yine Galatasaray'da başlamıştı.

Galatasarayda 3 sene oynadı

Riera 2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş, İspanya Milli Takımı'nda da 16 maça çıkmıştı.



