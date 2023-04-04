Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak giriyor UEFA'da yarın yapılacak olan 47. olağan kongrede 2016 yılından bu yana görev yapan mevcut başkan Aleksander Ceferin tek aday olacak.

AA

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın 47. olağan kongresi yarın gerçekleştirilecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olağan kongrede, başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak girecek.

Göreve 2016 yılında geldi

UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçildi.

Kongrede ayrıca, UEFA İcra Kurulu'na en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyi'ne gönderilecek üyeler belirlenecek. Bu arada Aleksander Ceferin, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.