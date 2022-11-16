Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan ve futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak görev almaya başlayan Brezilyalı Alex de Souza'nın yeni kulübü belli oldu.

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak yeni takımına imza attı.

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"Kendimi adayacağım"

Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu. İmza töreni 22 Kasım'da düzenlenecek.

Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra konuşan Alex De Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.

Hayali Fenerbahçe'yi çalıştırmak

Öte yandan Alex de Souza 2019 yılında verdiği bir röportajda, "Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz. Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum." ifadelerini kullanmıştı.