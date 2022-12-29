Alexander Nübel: Bayern'e geri dönmem pek mantıklı değil

Bundesliga devi Bayern Münih'in Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiraladığı Alman kaleci Alexander Nübel, Bayern'e geri dönmek istemediğini söyledi.

Bayern Münih'in Monaco'ya 2 sezon kiralık olarak gönderdiği Alexander Nübel'in takımın tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in bacağının kırılması üzerine geri döneceği konuşulmuştu. Nübel bu konu hakkında konuştu.

"Bayern'e geri dönmem pek mantıklı değil"

Bayern Mühih'e dönmenin mantıksız olduğunu düşünen Nübel, "Bayern'e geri dönmem pek mantıklı değil. Neuer'in sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. Ama en kısa sürede formasına kavuşacağını düşünüyorum." dedi.

"Burada çok mutluyum"

Monaco'da mutlu olduğunu söyleyen Alexander Nübel, "Burada çok mutluyum. Önümüzde çok fazla maç var. Pratik oyunun ne kadar önemli olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

"Ben onlara onlar da bana güveniyor"

Fransız ekibinin kendisine güvendiğini belirten Nübel, "Son söz Monaco'da. Burada bir sözleşmem var. Öncelikle ne istediklerini netleştirmeleri gerekiyor. Bence çok zor olacak. Burada kendimi iyi hissediyorum. Ben onlara onlar da bana güveniyor. Bu yüzden mutluyum." sözlerini sarf etti.

2023'e kadar Monaco'da

26 yaşındaki file bekçisi 2 yıllığına Monaco'ya kiralanmıştı. Kalecinin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.