Alman hakem Sascha Stegemann, penaltı vermediği için özür diledi Bundesliga'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Sascha Stegemann, Dortmund'un penaltısını vermediği için maç sonunda özür diledi.

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında lider Borussia Dortmund ile küme düşme hattında yer alan Bochum 1-1 berabere kalmıştı. Alınan bu sonuçla birlikte Dortmund, liderlik koltuğunu Bayern Münih'e bıraktı.

Maçın orta hakemliğini yapan Sascha Stegemann, karşılaşmada Dortmund'un penaltısını vermedi. Alman hakem maçtan birkaç gün sonra sarı siyahlı kulüpten özür diledi.

"Şu an polis koruması var yanımızda"

Bild'e konuşan Sascha Stegemann, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma gecesi yaşananları anlayabiliyorum. Maalesef dün hoş olmayan şeyler yaşandı. Ailem ve ben maalesef tehdit edildik. Bu yüzden korumaya ihtiyacımız olduğunu hissettim ve suç duyurusunda bulundum. Şu an polis koruması var yanımızda."

"Tekrar izledim ve daha iyi gördüm, net penaltı"

Maçta Borussia Dortmund'un penaltı vermeyen hakem karşılaşma sonrasında pozisyonu tekrar izlediğini söyledi. Stegemann pozisyon için, şu değerlendirmeyi yaptı: