Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16’ncı dakikada David Alaba ve 24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA 4 GOL GELDİ

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59’uncu dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

Bayer Leverkusen'in 64’üncü dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5’inci dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

BAYERN MÜNİH, BİR SEZONDA 2 KUPA KAZANDI

Böylelikle Bayern Münih 20’nci kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.