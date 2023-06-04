Almanya Kupası'nı Leipzig kazandı Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup eden Leipzig, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

AA

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Almanya Kupası finalinde Leipzig ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

74 bin 322 seyircinin izlediği final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 71. dakikada Christopher Nkunku ve 85. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste ikinci kez Almanya Kupası'nı kazanan Leipzig toplamda da kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Frankfurt, Konferans Ligi'nde mücadele edecek

Leipzig'in Almanya Kupası'nı kazanmasıyla Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonunu 7. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek

Ligde sezonu 6. sırada tamamlayan Bayer Leverkusen ise gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.