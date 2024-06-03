Almanya'da İlkay Gündoğan'a ırkçılık! Türk asıllı olduğu için... Almanya'da EURO 2024 öncesi yapılan anket ortalığı birbirine kattı. WDR'de yayınlanan Sport Inside tarafından yapılan ankette, İlkay Gündoğan'la ilgili skandal bir sonuç ortaya çıktı. Ankete Nagelsmann ve diğer milli futbolculardan tepki geldi.

ensonhaber.com

Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı İlkay Gündoğan, milli takımla ilgili yapılan bir ankette ırkçı bir tavırla karşı karşıya kaldı.

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayınlanan Sport Inside programı tarafından 'Birlik ve Adalet ve Çeşitlilik - Irkçılık ve Kimlik Belirleme Arasındaki Milli Takım' başlıklı belgeselinin bir parçası olarak yapılan ankette mevcut ve eski oyuncular Alman milli takımında ırkçılıkla ilgili deneyimlerini anlattı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ankete katılan her beş kişiden birinin Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ve hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etmesi büyük tepki çekti ve ırkçı bulundu.

İlk tepkiyi Nagelsmann gösterdi

Skandal ankete ilk tepki gösteren isim Julian Nagelsmann oldu. Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde Nürnberg'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." ifadelerini kullandı.

Kimmich de tepkili

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki gösterenler biri oldu. Bunun takım içinde sözünün bile edilmediğinin altını çizden Kimmich “Avrupa'da savaş, ekonomik faktörler, çevre felaketleri nedeniyle kaçmak zorunda kalan, sadece kendi ülkelerine kabul edilmek isteyenler var. Bu soru çılgınca. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." dedi.

Kimmich ayrıca futbolcuların kökenine ilişkin soruyu da yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ankete katılanları yüzde 65'i ise bu ifadeye katılmadığını dile getirdi. Almanya Milli Takımının kadrosunda kaptan İlkay Gündoğan ve kanat oyuncusu Leroy Sane de dahil olmak üzere pek çok oyuncu bulunuyor.

Türkler artık Türkiye'yi seçiyor

Öte yandan Türk asıllı futbolcular da son dönemde Türkiye A Milli Takımımızı tercih ederek, Almanya formasını giymeyi reddetmeye başladı.

Son dönemde Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Mehmet Can Aydın gibi yıldız isimler de A Milli Takımımızı tercih etmişti.

Bunun temel sebebi de Mesut Özil ile başlayan ırkçı ifadelerin olması... Hatırlanacağı üzere Özil, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası ırkçı ifadelere maruz kalarak milli takımı bırakmıştı.