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Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Gelecek sezon La Liga'da yer alacak olan Cadiz, hücum hattını Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvara Negredo ile güçlendirdi.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 17:02
Bu sezon La Liga'ya yükselen Cadiz, transfer çalışmaları kapsamında İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Negredo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
34 yaşındaki futbolcu, bir dönem Beşiktaş formasını da terletmişti. Siyah-beyazlı formayla inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Negredo, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'a transfer olmuştu.