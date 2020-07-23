Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu

Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu

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Gelecek sezon La Liga'da yer alacak olan Cadiz, hücum hattını Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvara Negredo ile güçlendirdi.

Bu sezon La Liga'ya yükselen Cadiz, transfer çalışmaları kapsamında İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Negredo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ

34 yaşındaki futbolcu, bir dönem Beşiktaş formasını da terletmişti. Siyah-beyazlı formayla inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Negredo, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'a transfer olmuştu.