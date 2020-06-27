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    Ancelotti: Klopp, mükemmel bir makine yarattı

    Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ezeli rakipleri Liverpool'u şampiyonluğundan dolayı kutlarken, Jürgen Klopp için övgü dolu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 15:57
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    Ancelotti: Klopp, mükemmel bir makine yarattı #1

    Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp'a övgüler yağdırdı.

    Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye kaybetmesiyle 2019-2020 sezonu Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.

    Ancelotti, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, şampiyonluğun mimarlarından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a olan hayranlığını dile getirdi:

    "Klopp'la iyi bir ilişkim var. Geçen hafta şampiyonluk için onu tebrik etmiştim. Bu başarının mimarı Klopp'tur. Yalnızca Premier Lig şampiyonluğunda değil. Bu takıma geldiğinden beri başardıkları her şeyin mimarı o oldu. Sadece sabrederek mükemmel bir makine yarattı."

    Daha önce Chelsea'yi de çalıştıran Ancelotti, Maviler'in başındaki ilk sezonunda Premier Lig'i kazanmıştı.

    Ancelotti: Klopp, mükemmel bir makine yarattı #2

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