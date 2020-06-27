Ancelotti: Klopp, mükemmel bir makine yarattı

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ezeli rakipleri Liverpool'u şampiyonluğundan dolayı kutlarken, Jürgen Klopp için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp'a övgüler yağdırdı.

Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye kaybetmesiyle 2019-2020 sezonu Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Ancelotti, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, şampiyonluğun mimarlarından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a olan hayranlığını dile getirdi:

"Klopp'la iyi bir ilişkim var. Geçen hafta şampiyonluk için onu tebrik etmiştim. Bu başarının mimarı Klopp'tur. Yalnızca Premier Lig şampiyonluğunda değil. Bu takıma geldiğinden beri başardıkları her şeyin mimarı o oldu. Sadece sabrederek mükemmel bir makine yarattı."

Daha önce Chelsea'yi de çalıştıran Ancelotti, Maviler'in başındaki ilk sezonunda Premier Lig'i kazanmıştı.