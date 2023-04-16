Angers taraftarı ilginç bir yöntemle penaltıyı engellemeye çalıştı Ligue 1'in 31. haftasında oynanan Clermont-Angers maçında konuk ekibin taraftarları Clermont oyuncusu Muhammed Cham'ın penaltı atışında dikkatini dağıtmak için pantolonları indirdi. Bu çabaya rağmen taraftarlar sonuç alamadı ve Cham penaltıyı gole çevirdi.

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Clermont ile Angers karşı karşıya geldi. Stade Gabriel Montpied'de oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Clermont oldu.

Clermont'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Grejohn Kyei ve 38. dakikada Muhammed Cham'ın penaltılarıyla geldi. Angers'ın tek golünü ise Adrien Hunou kaydetti.

Taraftarlar gole engel olmak için pantolonları indirdi

Bu lig mücadelesinde ise şaşkınlık veren anlar yaşandı. Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazandı. Deplasman takım taraftarları ise, penaltıda gole engel olmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Önce tişörtlerini çıkartan taraftarlar, Cham konsatre olduğu anda pantolonları da aşağıya indirdiler.

Bu yöntem başarısız oldu

Ancak taraftarın bu çabası sonuç vermedi ve Muhammed Cham topu ağlara yolladı. taraftarları ilginç bir yöntemle penaltıyı engellemeye çalıştı ancak başarısız oldu