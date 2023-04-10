Anthony Nwakaeme 90+1'de oyundan alınınca çılgına döndü

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al Feiha, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'yı kadrosunda bulunduran Al Nassr'ı konuk etti.
Al Majma'ah Sports City stadyumunda oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken yaşananlar mücadeleye damgasını vurdu.
Oyundan çıkarılınca çılgına döndü
Maçın 90+1. dakikasına 0-0'lık beraberlikle girildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Al Feiha takımı için değişiklik işareti verdi. Bu işaretin ardından değişiklik tabelasına bakan 34 yaşındaki Nwakaeme adeta şoka uğradı.
Değişiklik tabelasında Nwakaeme'nin numarası yazıyordu. Nijeryalı futbolcunun yerine takımın forvet oyuncusu Malek Al Abdulmomam oyuna girdi.
Nwakaeme, hocasının bu tercihi karşısında şaşkına döndü ve kulübün Sırp teknik direktörü Vuk Rasovic'e tepki gösterdi.
Sırp hoca alttan aldı
Yıldız futbolcunun tepkisinin ardından alttan alan Sırp hoca oyuncusunun kısa süre içerisinde sakinleşmesini sağladı.
Tecrübeli oyuncu daha sonra yedek kulübesindekilerle tek tek tokalaşarak yerine oturdu.
(Görüntüler TV Net'ten alınmıştır)