Antonio Rüdiger'den çarpıcı cevap: Sadece Allah'tan korkulur Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Antonio Rüdiger, Borussia Dortmund maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Avrupa futbolunun en önemli kupası sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl İngiltere ev sahipliği yapıyor.

Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak Dortmund - Real Madrid finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger, dev maç öncesi El Mundo'ya özel röportaj verdi.

Rüdiger'in "Dortmund'dan korkuyor musunuz?" sorusuna, "İnsan, insandan korkmaz. Ben Müslümanım ve çok güçlü bir inancım var, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Çünkü, Allah yerin ve göğün, her şeyin yaratıcısıdır." demesi dikkat çekti.

"Kroos'a karşı ön yargım vardı"

İşte röportajdan kesitler...

Onu milli takımdan tanıyordum ama o kadar yakın değildik. Dürüst olacağım, onunla ilgili farklı bir algım vardı ama buraya geldiğimde gerçek Toni Kroos'la tanıştım. Ailesini seven harika bir adam ve ben de bir baba olduğum için ona çok saygı duyuyorum. Ona baktığımda harika bir rol model görüyorum çünkü ailesini sevme ve ona davranma şeklini başka hiçbir futbolcuda görmedim. Futbolcu olarak onun hakkında konuşmama gerek yok çünkü Almanya'da hiç şüphesiz gelmiş geçmiş en iyimiz ve o bir Real Madrid efsanesi ama bir insan olarak tek kelimeyle harika.

"Real Madrid beni değiştirmedi"

Çok fazla değiştiğimi düşünmüyorum. Bu her zaman kendinizi önemli hissedip hissetmediğinizle ilgili bir sorudur. İlk yılımda kulüp La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni yeni kazanmıştı ve açıkçası önümdeki iki oyuncunun forma için büyük bir avantajı vardı, bunu anlıyorum. Çok fazla önemli maç oynamadım ve dürüst olmak gerekirse kendimi önemli hissetmedim ama bu yıl, sakatlıklar da işleri değiştirdiği için, sadece insanlara burada olabileceğimi göstermek değil, aynı zamanda kendim için de önemliydi. Kendimi burada zafer kazanmış olarak görmek. İşte bu yüzden bu final benim için önemli, bu yıla damgamı vurmak için.

"Sadece Allah'tan korkulur"

Sadece Allah'tan korkulur! Sonuçta biz insanız ve insan, insandan korkmaz. Ben Müslümanım ve çok güçlü bir inancım var, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Çünkü, Allah yerin ve göğün, her şeyin yaratıcısıdır. Allah'tan başkasından korkmanıza gerek yok!

"Maçtan önce namaz kılarım"