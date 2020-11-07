Antonio Rüdiger'in Instagram beğenisi Almanya'da olay oldu

Alman medyası, Müslüman kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un Macron'la ilgili yaptığı paylaşımı beğenen Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger'i sert bir dille eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde İslam düşmanı Charlie Hebdo'nun çizdiği Hz.Muhammed (SAV) karikatürlerine destek vermesi, büyük tepkileri yol açmıştı.

"HZ. MUHAMMED'İ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUZ"

Sosyal medya hesabına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğrafı koyan kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, "Biz Müslümanlar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak." demişti.

Şampiyon dövüşçü, Ahzab Suresi'nin 57. ayetini de paylaşımına eklemişti.

Ayetin meali: "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır."

ALMAN MEDYASI LİNÇ ETTİ

Khabib'in bu paylaşımını beğenen Chelsea'nin Alman milli futbolcusu Antonio Rüdiger, BILD gazetesi tarafından linç edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Müslüman futbolcu, yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı hareketten ötürü özür diledi.