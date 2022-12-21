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    Antwerp, Nainggolan'ın sözleşmesini feshetti

    Antwerp, daha önce kadro dışı kalan Belçikalı orta saha Radja Nainggolan ile olan sözleşmesini feshetti.
    • 21.12.2022 - 20:34
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    Antwerp, Nainggolan'ın sözleşmesini feshetti

    Antwerp'te disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Radja Nainggolan için yeni bir karar alındı.

    34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırıldı.

    Cagliari ve Inter Miami ilgileniyor

    Belçika basınına göre; Oyuncuya İtalyan ekibi Cagliari'nin yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtiliyor.

    David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği kaydedildi.

    Antwerp, Nainggolan ın sözleşmesini feshetti #1

    6 gol 5 asist ile oynadı

    Başarılı oyuncu Antwerp ile çıktığı 55 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı.

    Antwerp, Nainggolan ın sözleşmesini feshetti #2


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