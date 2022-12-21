- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Antwerp, Nainggolan'ın sözleşmesini feshetti
Antwerp, Nainggolan'ın sözleşmesini feshetti
Antwerp, daha önce kadro dışı kalan Belçikalı orta saha Radja Nainggolan ile olan sözleşmesini feshetti.
- 21.12.2022 - 20:34
Antwerp'te disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Radja Nainggolan için yeni bir karar alındı.
34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırıldı.
Cagliari ve Inter Miami ilgileniyor
Belçika basınına göre; Oyuncuya İtalyan ekibi Cagliari'nin yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtiliyor.
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği kaydedildi.
6 gol 5 asist ile oynadı
Başarılı oyuncu Antwerp ile çıktığı 55 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı.