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    Arjantin, İtalya'ya 3 atıp Finalissima'yı kazandı

    EURO 2020 şampiyonu İtalya ve son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geldi. Arjantin, 39 yıl sonra yeni ismiyle düzenlenen finalde ikinci kez şampiyon oldu.
    • 02.06.2022 - 10:36
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    Arjantin, İtalya'ya 3 atıp Finalissima'yı kazandı

    Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

    2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

    Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

    Gol atamamasına rağmen mücadeleye Lionel Messi'nin müthiş futbolu damga vurdu.

    Arjantin, İtalya ya 3 atıp Finalissima yı kazandı #1

    Kupa 2. kez Arjantin'in

    Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

    Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

    Arjantin, İtalya ya 3 atıp Finalissima yı kazandı #2

    Arjantin, İtalya ya 3 atıp Finalissima yı kazandı #3


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