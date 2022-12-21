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- Arjantin kutlamalarında Mbappe'yle dalga geçtiler
Arjantin kutlamalarında Mbappe'yle dalga geçtiler
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 09:05
- Güncelleme : 21.12.2022 - 10:12
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü.
Lionel Messi ve arkadaşlarını, başkent Buenos Aires'te 4 milyona yakın kişi karşıladı. Ülkede coşkulu kutlamalar yapıldı.
Kutlamaları abartanlar nedeniyle talihsiz olaylar da yaşandı.
Takım otobüsü köprü altından geçerken araca atlayan 2 taraftardan biri, yere çakılarak yaralandı.
Bir taraftar da otobüsün tepesindeki Messi'ye oyuncak fırlattı.
Mbappe'yi tiye aldılar
Oyuncağın PSG'den takım arkadaşı Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' olduğunu gören Messi, kahkaha attı.
Bir taraftar kutlama sırasında Messi'ye oyuncak 'Ninja Kaplumbağa' attı VİDEO
Martinez de rahat durmadı
Takımın kalecisi Emiliano Martinez de takım otobüsünde eğlendiği sırada Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği, kutlamalara katılan kalabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.