Arjantin kutlamalarında Mbappe'yle dalga geçtiler

Arjantinli taraftarlar ve futbolcular, final maçında 3 gol atan Kylian Mbappe'yi hedef aldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü.

Lionel Messi ve arkadaşlarını, başkent Buenos Aires'te 4 milyona yakın kişi karşıladı. Ülkede coşkulu kutlamalar yapıldı.

Kutlamaları abartanlar nedeniyle talihsiz olaylar da yaşandı.

Takım otobüsü köprü altından geçerken araca atlayan 2 taraftardan biri, yere çakılarak yaralandı.

Bir taraftar da otobüsün tepesindeki Messi'ye oyuncak fırlattı.

Mbappe'yi tiye aldılar

Oyuncağın PSG'den takım arkadaşı Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' olduğunu gören Messi, kahkaha attı.

Bir taraftar kutlama sırasında Messi'ye oyuncak 'Ninja Kaplumbağa' attı VİDEO



Martinez de rahat durmadı

Takımın kalecisi Emiliano Martinez de takım otobüsünde eğlendiği sırada Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği, kutlamalara katılan kalabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.