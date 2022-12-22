Arjantin'de Lionel Messi çılgınlığı

Arjantin'in 36 yıllık özlemini bitiren Lionel Messi, ülkesinde daha önce eşi görülmemiş büyük bir sevgiyle karşılandı.

Tarihi bir Dünya Kupası finalinden galip ayrılan ve kupayı ülkelerine getiren Arjantin Milli Takımı'nı, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 4 milyon kişi karşıladı.

Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'dan sonra kupada üst üste rekorlar kıran Lionel Messi, taraftarlarını çılgına çevirdi.

Para basılsın teklifi

Arjantinli bir gazetecinin şaka amaçlı yaptığı "Messi'li para basılsın" fikri gündem oldu. Taraftarlar bu konuda hükümete yoğun baskın yapmaya başladı.





Bunun yanı sıra şehrin en işlek yerlerindeki duvarlara Messi'nin resimleri çizildi.

Dövmeciler yetişemiyor

Arjantin Milli Takımı'nın zaferini ve kaptan Lionel Messi'nin yaptıklarını unutmak istemeyen birçok taraftar da dövmecileri doldurdu.

Yoğun mesai yapan dövmeciler, taraftarların istedikleri Lionel Messi fotoğraflarını vücutlarına kazıdı.

"Dövme yapacak gücüm kalmadı"

Bir dövmecinin, "Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca durum. İlk kez bu kadar yorulduğumu hissettim. O kadar talep var ki artık dövme yapacak gücüm kalmadı." sözleri, durumun geldiğin son noktayı anlatıyor.



