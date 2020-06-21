Arnold: Bugünkü Liverpool'un mimarı Klopp

Trent Alexander-Arnold, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un İngiliz ekibinin kimliğini oluşturmasında önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

Liverpool'un 21 yaşındaki yıldızı Trent Alexander-Arnold, teknik direktörleri Jürgen Klopp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğuna yalnızca iki galibiyet uzaklıkta olan Liverpool, bugün saat 21:00'de Everton ile karşılaşacak.

''ŞÜPHESİ OLANLARI, İNANANA DÖNÜŞTÜRDÜ''

Karşılaşma önce BBC Radio 5 yayınına katılan Alexander-Arnold, takımın aldığı başarılı sonuçları Jürgen Klopp'a borçlu olduklarını söyledi:

"Klopp'un takımı devraldığı ilk günden bugüne kadar yaptıkları olağanüstüydü. Tüm kulübü değiştirirken, şüphesi olanları da birer inanana dönüştürmeyi başardı. Herkese aynı şeyleri düşündürmeyi, inandırmayı ve hayal ettirmeyi sağladı. Bugünkü Liverpool'un mimarı oldu. Bu ülkede doğmamış olsa bile takımın kimliğiyle harika bir şekilde uyuştu. Bunları yapan birine saygı duymalısınız. Etrafındaki her insanın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yaptıkları inanılmaz. O her zaman kulüp ve benim için çok özel biri olarak kalacak."