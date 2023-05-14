Arsenal, Brighton'a mağlup oldu Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal evinde Brighton'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını zora soktu.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Arsenal, evinde Brighton ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julio Enciso, 86. dakikada Deniz Undav ve 90+6. dakikada Estupinan attı.

Arsenal ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Everton'a 5-1 kaybettiği maç sonrası moral buldu.

Arsenal, lider Manchester City'nin 4 puan gerisinde kaldı

Bu mağlubiyetle birlikte Arsenal, ligde bir maçı eksik olan Manchester City'nin 4 puan gerisinde kaldı. Brighton puanını 58 yaparken, Arsenal 67 puanda kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'e konuk olacak. Brighton ise Southampton'ı ağırlayacak.