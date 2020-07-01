Arsenal, Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekip, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulan 18 yaşındaki Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

7 yaşında Arsenal'a ait Hale End Akademisi'nin kapılarından içeri girdiği andan itibaren İngiliz ekipte bulunan Bukayo Saka'nın, Arsenal'da kalacağı kesinleşti.

İngiliz ekip yaptığı resmi açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

''BU KULÜP İÇİN OYNAMAYI SEVİYORUM''

Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Saka, "Londra benim evim, Arsenal benim takımım. Kontratımın uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için oynamayı seviyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için sıkı çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.