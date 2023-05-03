Arsenal, Chealsea'yi mağlup etti Premier Lig'de 34.haftada Chealsea'yi ağırlayan Arsenal, rakibini 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

ensonhaber.com

Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Chealsea karşı karşıya geldi.

Kendi sahasında oynayan Arsenal, rakibini 3-1 mağlup etti.

Arsenal yeniden liderlik koltuğunda

Bu sonuçla Arsenal maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarı

Maça etkili başlayan Arsenal, 18 ve 31'de Xhaka'nın asistleri ve Odegaard'ın golleriyle farkı ikiye çıkardı. 34'de Gabriel Jesus skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıda Chelsea'nin hareketlendiği gözlenirken 65'de Madueke farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda bu kez Arsenal gol ararken farkı artıramasa da sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Arsenal 4 maçlık aradan sonra 3 puanı alarak 78 puana yükselerek Manchester City'nin 2 maç fazlasıyla liderliğe yeniden oturdu. Chelsea ise galibiyet hasretini 7 maça çıkararak 39 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki hafta ise Newcastle'a konuk olurken Chelsea ise Bournemouth deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.